The Rolling Stones ameaçam processar Donald Trump

Donald Trump pode não encher um auditório como os Rolling Stones, mas nem por isso dispensa uma ajuda das veteranas estrelas de rock para chegar ao coração do público.

Tal como tem sido hábito em comícios anteriores, no passado domingo, 21 de junho, a campanha do presidente dos Estados Unidos da América voltou a usar o tema "You Can't Always Get What You Want", da banda inglesa, durante um evento em Tulsa.

No entanto, os músicos nunca deram consentimento para o uso dos seus temas e já avisaram o chefe de Estado norte-americano de que irão recorrer à justiça, caso não cesse de o fazer.

O pedido tem vindo a ser reiterado desde 2016, aquando da primeira campanha de Trump para assumir a presidência.