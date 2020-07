Uso de máscara obrigatório na Catalunha

O aumento no número de casos de Covid-19 na região espanhola da Catalunha levou as autoridades locais a decidirem impor o uso de máscara em espaços públicos, a partir desta quinta-feira. Quem não respeitar as regras arrisca-se a uma multa de 100 euros.

Espera-se a reintrodução de regras mais rígidas enquanto se lutam para controlar os focos locais de infeção.

O presidente do governo catalão, Quim Torra, explicava que o uso de máscara será obrigatório em toda a Catalunha, não apenas em Segrià. A região de Segrià onde as autoridades se viram obrigadas a confinar os 200.000 habitantes devido ao número crescente de casos e para evitar a propagação do novo coroavírus.

Na província de Lleida, a oeste de Barcelona, há quase 600 novos casos, a maioria relacionados com a indústria local de fruticultura, diagnosticados nos últimos sete dias.

A situação agravou-se também na Galiza. Com 144 casos ativos do vírus, números oficiais, foi também imposto um novo confinamento na região costeira de A Marina.

No país Basco, o aumento no número de casos também levou as autoridades a reagirem. As máscaras passam a ser também obrigatórias em Ordizia enquanto se testam os habitantes.