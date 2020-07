Milhares em defesa de governador russo

A vermelho, o território de Khabarovsk, no extremo oriente russo Stasyan117 - CC BY-SA 4.0

O território russo de Khabarovsk parece tão distante de Moscovo em termos políticos quanto geográficos. Este fim-de-semana, milhares de pessoas saíram à rua em defesa do governador. Sergei Furgal foi detido na quinta-feira, acusado de "organizar o assassínio de vários empresários" entre 2004 e 2005, antes de estar na política.

O governador foi levado para ser interrogado em Moscovo e acabou acusado dos crimes. A população não concorda e diz que "a investigação e eventual julgamento devem ser feitos no território". Há mesmo que ponha as mãos no fogo e garanta que o envolvimento do governador nos homícídios de há 15 anos é pura "especulação".

Sergei Furgal, é governador da região de Khabarovsk, junto à fronteira com a China, desde 2018 - ano em que derrotou o candidato do Partido de Vladimir Putin. Quatro alegados cúmplices foram também detidos no âmbito do mesmo caso de crime organizado.

O governo do território já agradeceu o apoio popular "nunca visto na região" e manifestou-se convicto de que estas vozes vão chegar ao Kremlin.