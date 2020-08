Festival de Salzburgo assinala 100º aniversário

O Festival de Salzburgo resiste ao cenário de pandemia e é um dos raros eventos culturais a montar o palco neste verão.

O evento de música clássica, na cidade austríaca de Salzburgo, terra natal de Mozart, assinalou o centésimo aniversário neste sábado com duas estreias: a ópera "Elektra", de Richard Strauss, e a peça de teatro "Jedermann", de Hugo von Hofmannstahl.

Este ano, não houve cerimónia de abertura, nem tapete vermelho e o festival está longe dos objetivos financeiros previstos para este ano. O evento manteve a data no calendário mas, principalmente, as distâncias. A programação foi reduzida para metade, com 110 performances a acontecer durante todo o mês de agosto.

Placido Domingo fará a primeira aparição pública no festival depois de ter recuperado do novo coronavírus. O cantor de ópera espanhol marca presença no evento para receber um prémio carreira, no dia 6 de agosto.