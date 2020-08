Juan Carlos estará na República Dominicana

Juan Carlos estará num complexo residencial na República Dominicana. Trata-se de uma grande infraestrutura hoteleira, localizada na cidade costeira de La Romana, a cerca de 100 km de Santo Domingo.

O rei emérito de Espanha terá viajado no último final de semana até à cidade de Sanxenxo, em Pontevedra, onde terá atravessado a fronteira de carro até ao Porto, em Portugal, para apanhar um voo para a República Dominicana.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, disse desconhecer o paradeiro do antigo rei de Espanha. Sánchez sublinhou o afastamento do rei emérito da instituição monárquica, reiterando que Juan Carlos não terá tratamento previligiado na justiça.

Honestamente, creio que o mais importante é que o Sr. Juan Carlos disse que se coloca à disposição da justiça como qualquer outro espanhol, como qualquer outro espanhol cabe à pessoa dele ou à Casa Real divulgar esta informação e não ao governo de Espanha - são duas instituições diferentes. Pedro Sánchez Primeiro-ministro de Espanha

Um comunicado do rei emérito a pedir para abandonar o país foi divulgado horas depois de Juan Carlos I ter saído do palácio da Zarzuela. O rei emérito argumenta que tomou a decisão de deixar o país para ajudar seu filho, o atual rei Felipe VI, "a exercer as suas responsabilidades".

Disse tratar-se de “decisão ponderada”, perante as consequências públicas dos escândalos relacionados com a sua vida privada.

O rei emérito da Espanha está envolvido num escândalo de corrupção e branqueamento de capitais e tem sido criticado em praça pública.

Uma conta secreta na Suíça, negócios em paraísos fiscais e as revelações de Corinna Larsen - uma antiga amante - abalaram os alicerces da monarquia espanhola chocando a opinião pública.

O advogado do ex-rei, Javier Sánchez-Junco, garante que o seu cliente não está a tentar fugir da justiça e que está disposição do Ministério Público para colaborar com as investigações.