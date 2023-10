Herdeira da Coroa de Espanha jurou respeito pela Constituição

De Euronews

Leonor tem agora capacidade legal para suceder ao rei.

No dia em que faz 18 anos, a Princesa Leonor de Espanha jura respeito pela Constituição. Um momento simbólico que foi testemunhado pelo Rei Felipe VI, a Rainha Letizia e pela a Infanta Sofia.

"Juro cumprir fielmente as minhas funções, defender a Constituição e as leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autónomas e ser fiel ao Rei", declarou a princesa", declarou a princesa_._

A promessa de Leonor de fidelidade à Constituição espanhola acontece 37 anos depois de o seu pai ter feito o mesmo juramento no seu 18º aniversário, a 30 de janeiro de 1986. Felipe subiu ao trono em 2014, depois do pai ter abdicado.

Depois de um longo aplauso do Parlamento, sem a presença de alguns membros republicanos do Governo e dos partidos políticos, a Princesa das Astúrias assinou com o seu pai o livro de honra do Congresso. Leonor tem agora capacidade legal para suceder ao rei de Espanha.