Afinal Lionel Messi pode continuar no Barcelona

A possível saída de Lionel Messi fez soar alarmes no Barcelona mas depois do choque inicial, a tempestade parece estar a amainar no clube espanhol e já se fala em reviravolta. A possibilidade de continuar a ver o argentino com a camisola azul-grenat foi admitida pelo próprio pai do futebolista após uma reunião com o presidente do clube, Josep Bartomeu.

O Barcelona tem-se mostrado intransigente e não abdica dos 700 milhões de euros previstos na cláusula de rescisão, o que complica bastante qualquer transferência. De acordo com a comunicação social local, o cenário mais provável atualmente passa mesmo pela permanência de Messi para cumprir o último ano de contrato.