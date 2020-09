Ronaldo em dúvida para o Portugal-Croácia

Portugal inicia a defesa do título na Liga das Nações este sábado, no Estádio do Dragão, frente à Croácia, naquele que será o primeiro jogo da equipa das Quinas desde novembro. Fernando Santos terá a difícil missão de tentar recuperar as rotinas esquecidas para um jogo onde a presença de Cristiano Ronaldo não está garantida. A infeção num pé do capitão português traduz-se numa dor de cabeça para o selecionador.

Nos croatas, Dejan Lovren é um dos mais experientes. Desvaloriza a possível ausência de Ronaldo, uma vez que Portugal está recheado de grandes jogadores que representam grandes clubes europeus, e sublinha que será um jogo muito difícil.

A Croácia até esteve na última final do Campeonato do Mundo mas nunca festejou a vitória em cinco desafios frente a Portugal. Para o jogo do Dragão faltarão as estrelas Luka Modrić e Ivan Rakitić.