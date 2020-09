Os bancos britânicos Lloyds, Barclays e Coutts informaram os seus clientes privados e comerciais residentes no continente europeu que as suas contas no Reino Unido seriam encerradas antes ou até ao final do período de transição do Brexit que termina a 31 de dezembro.

Prevê-se que mais bancos venham a seguir este exemplo.

O Grupo Lloyds, que inclui os Bancos Halifax e Bank of Scotland, contactaram mais de 13 mil clientes nos Países Baixos, Eslováquia, Alemanha, Irlanda e Portugal.

A não ser que seja alcançado um acordo com a União Europeia, as instituições financeiras britânicas deixarão de poder oferecer serviços no espaço europeu. As relações futuras serão reguladas país a país dependendo do tipo de serviços oferecidos e por que tipo de banco.

Na semana passada, o Banco Nacional dos Países Baixos confirmou que os bancos britânicos deixariam de poder servir clientes no país.