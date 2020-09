Início de uma semana crucial de negociações do pós-Brexit

David Frost e o número dois do governo britânico, Michael Gove, estão em Bruxelas no início de mais uma semana de negociações para o acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia.

A correspondente da Euronews na capital belga, Shona Murray, deixa-nos um primeiro comentário sobre estas negociações:

"Esta é, potencialmente, uma semana fulcral nas negociações do Brexit. O ministro vai encontrar-se com o seu homólogo da Comissão Europeia, Maros Sefcovic. Os dois tentarão desfazer alguns dos danos causados pela publicação pelo Reino Unido do seu projeto de lei sobre o mercado interno, que veria o país violar o acordo de saída que negociou com Bruxelas. Também David Frost, negociador principal do Reino Unido, se encontra com o seu homólogo Michel Barnier para a 9ª ronda formal de negociações sobre o acordo de comércio livre para o futuro. O Reino Unido diz que espera intensificar as conversações, mas a UE diz que não o fará, a menos que obtenha de Londres um compromisso de ferro sobre a questão da "igualdade de condições" e da pesca".