Suspeita em Roland-Garros

A justiça francesa lançou uma investigação por manipulação de resultados no torneio de Roland Garros. No alvo das autoridades está um encontro da primeira ronda de pares femininos, entre as romenas Andreea Mitu e Patricia Mari e a dupla formada por Yana Sizikova e Madison Brengle, que teve lugar a trinta de setembro.

As suspeitas recaem no quinto jogo do segundo set do encontro, que a dupla russo-americana perdeu de forma displicente e sem conseguir qualquer ponto. Associado a esse pormenor, está um aumento significativo no volume de apostas nas casas internacionais, com várias centenas de milhares de euros investidos numa vitória das romenas no jogo em questão.

Para a justiça francesa, a investigação tem por objetivo combater a fraude e a corrupção no desporto.