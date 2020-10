Helicóptero causa acidente na Volta a Itália

Quedas no ciclismo, há muitas, mas como esta não há memória. Luca Wackermann e Etienne van Empel foram derrubados por uma barreira de proteção em plena Volta a Itália e se o holandês ainda conseguiu cruzar a linha da meta, o italiano teve de ser hospitalizado e obrigado a abandonar o Giro com uma fratura no nariz, vários hematomas e uma suspeita de fratura nas costas.

Perdeu memória do acidente mas não perdeu o sorriso, como o mostra uma fotografia publicada pela sua equipa no Twitter. De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por um helicóptero que voava demasiado baixo e projetou as barreiras de proteção sobre os ciclistas.

Escapou o português João Almeida, que esta quarta-feira concluiu a etapa na terceira posição e reforçou a liderança da Volta a Itália.