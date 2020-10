Nova lei climática da UE cria grande desafio económico

Inundações, incêndios florestais, degelo polar são eventos climáticos extremos que aumentaram por causa do aquecimento global, gerado pela poluição emitida com base em atividades humanas, causando perda de vidas, de biodiversidade e de dinheiro.

A Comissão Europeia propôs, em março passado, a mais ambiciosa lei climática do mundo para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa e mudar o curso da Humanidade, sublinhou a chefe do executivo, Ursula von der Leyen: "Este é um momento na Europa que equivale à chegada do Homem à Lua".

O objetivo é obter a neutralidade de emissões poluentes em 2050, na medida em que os mecanismos naturais e tecnológicos são suficientes para absorverem o nível de poluição produzida.

Em setembro de 2023, e depois a cada cinco anos, a Comissão Europeia verificará o progresso de cada um dos Estados-membros.

55% ou 60% de redução?

A meta da Comissão Europeia é chegar a 2030 com menos 55% de emissões de gases com efeito de estufa por comparação com os níveis de 1990.

O Parlamento Europeu pede uma meta mais ambiciosa, dizendo que a redução deve ser de pelo menos 60%.

Já os países muito dependentes do carvão, sobretudo no leste da União, alegam que qualquer dessas metas vai prejudicar, fortemente, a economia.

O executivo comunitário diz que o Pacto Ecológico Europeu será uma importante ajuda para mudar o rumo.

“Aqueles que negam as alterações climáticas e dizem que ter uma sociedade sustentável implicaria voltarmos a viver em cavernas e comer erva, deviam compreender que a teoria do medo não será bem sucedida. Pode obter-se altos níveis de bem-estar sem destruir o planeta como se houvesse mais dois à nossa disposição", disse Frans Timmermans, vice-presidente-executivo da Comissão Europeia.

Será suficiente ou ainda é preciso mais?

Desde 1990, as emissões de dióxido de carbono foram reduzidas em 24% na União Europeia, tendo a economia crescido 61%.

A União Europeia terá de deixar de emitir, por ano, 107 milhões de toneladas de dióxido de carbono para atingir a neutralidade entre emissões de gases poluentes e a capacidade de os absorver. E há quem acredite que não será suficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 graus C, como defende o Acordo de Paris.

"Quando a União Europeia apresenta esta lei climática para ter a neutralidade de emissões em 2050, está indiretamente a admitir uma rendição, está a desistir do Acordo de Paris e das promessas de fazer todo o possível para garantir um futuro seguro para os seus próprios filhos", disse a ativista ambiental Greta Thunberg, na visita, em março passado, ao Parlamento Europeu.

O certo é que uma transição climática na União Europeia, que mantenha a competitividade económica e que inspire outras partes do mundo, exigirá investimentos significativos, eliminando gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis e terá de ter o apoio de todos os países do bloco.