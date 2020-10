Protestos na Polónia após proibição do aborto por malformação do feto

Milhares de pessoas saíram às ruas da Polónia nesta sexta-feira, como em Varsóvia onde de ouviram vozes de protesto depois da proibição quase total do aborto no país. No dia anterior, o Tribunal Constitucional polaco proibiu a interrupção voluntária da gravidez em casos de malformação do feto.

A decisão do Tribunal Constitucional permite o direito ao aborto apenas em caso de perigo de morte para a mãe ou em casos de gravidez em consequência de violação ou incesto. Uma medida bem acolhida pelo governo e pelo episcopado polaco. De acordo com as ONGs, todos os anos são realizados quase 200 mil abortos clandestinos na Polónia ou em clínicas estrangeiras.