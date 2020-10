Segredo do Nestore está na facilidade de uso, dizem os cientistas

O novo sistema personalizado de coachingNestore tem como objetivo dar-lhe dicas e sugestões sobre como se manter bem à medida que envelhece.

Estes dispositivos, desenvolvidos num projeto da União Europeia, adaptam o feedback à sua personalidade e interesses.

"Sabemos que muitas doenças nas nossas sociedades são agora evitáveis com um melhor estilo de vida e com intervenções que não são tão invasivas, mas que são eficazes a longo prazo. Por isso sabemos, com base em investigações recentes, que 40% de todos os casos de Alzheimer são evitáveis graça ao estilo de vida. Começamos com as pessoas saudáveis, mas o objectivo é prevenir doenças a longo prazo", diz Canan Ziylan, investigadora Sénior na Universidade de Ciências Aplicadas de Roterdão, uma das cientistas envolvidas nos testes deste projeto.

Nestore fica a saber tudo sobre si, incluindo o que come: "Na nossa app, há um sistema que é capaz de, a partir da fotografia do prato, reconhecer os ingredientes e a quantidade, portanto as calorias e tipos de ingredientes nutritivos que foram introduzidos e por isso também o ajuda na escolha das suas próximas refeições para que tenha uma dieta saudável e equilibrada", explica o professor de design biomédico Giuseppe Andreoni, do Instituto Politécnico de Milão, um dos "pais" do Nestore.

Para Canan Ziylan, "é um mito dizer que os mais velhos não podem mudar ou melhorar. Queremos mostrar-lhes que são capazes de mudar. E não tem de ser uma grande mudança na vida quotidiana. Com pequenas mudanças, pode ter efeito".

Giuseppe Andreoni acrescenta que o segredo está nas coisas simples: "O que faz com que uma solução tecnológica seja eficaz e bem-sucedida para promover um bom estilo de vida para pessoas com mais de 65 anos é a facilidade de utilização. Isso e o facto de estes objetos poderem ser inseridos nas coisas quotidianas, o que assegura que há uma elevada aceitação destes objetos e, por conseguinte, as pessoas participam. O outro aspeto é que estes sistemas de coaching não têm a ver com elementos muito inacessíveis, mas sim com elementos do dia-a-dia do utilizador que são, por vezes, muito simples e óbvios, mas que são precisamente aqueles que fazem a diferença numa aceitação plena das estratégias de prevenção".