Terra do Pai Natal sofre com a pandemia

As festividades natalícias arrancam, este fim de semana na terra do pai Natal, a Lapónia na Finlândia mas tendo os constrangimentos criados pela pandemia de Covid-19 como pano de fundo.

A crise no turismo é evidente, ainda assim, tenta manter-se o espírito que faz parte desta época especial, sobretudo para as crianças.

O turismo é, de facto, um setor de extrema importância na economia local.

Mais de 500.000 pessoas costumam visitar a região, anualmente, mas em 2020 as coisas serão um pouco diferentes. As medidas de segurança sanitária foram implementadas mas as restrições às viagens impedirão muitos de se deslocarem.

Sanna Kärkkäinen, diretora administrativa do turismo de Rovaniemi explica que se está à espera de apenas 10 a 15 por cento de turistas, em relação ao ano passado. "Se olharmos para as perdas de receita do turismo em Rovaniemi, estamos a falar e, algo como 200 milhões de euros o que é terrivelmente elevado", conclui.

Com tanta incerteza, em relação aos próximos meses, o conselho de turismo local não espera recuperar antes do outono de 2021.

Mas o pai Natal continua a trabalhar na sua oficina para que nada falte aos que acreditam que ele lhes deixará um presente no sapatinho, se se tiverem portado bem, e promete que tudo será feito de acordo com as normas que evitam a propagação do novo coronavírus.