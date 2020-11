Koeman "poupa" Messi contra o Dínamo de Kiev

Nesta jornada da Liga dos Campeões, os líderes incontestados do grupo G, Barcelona e Juventus, têm pela frente jogos em que não vão ter de se esforçar muito para manter a vantagem na tabela.

Na deslocação a Kiev para o jogo com o Dínamo, o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, até preferiu deixar em casa Leonel Messi e Frankie de Jong, para que pudessem descansar. A Juve recebe o Ferencváros, da Hungria. O Barcelona lidera o grupo com nove pontos, a Juventus tem seis, Dínamo de Kiev e Ferencváros têm apenas um ponto cada.

No grupo E, o Chelsea e o Sevilha lideram com sete pontos cada. Os ingleses visitam o Rennes, de França e os espanhóis vão a casa dos russos do Krasnodar. Tanto o Rennes como o Krasnodar têm apenas um ponto.

No grupo F, a luta pelos dois primeiros lugares está mais renhida. O líder do grupo, Borussia de Dortmund, recebe os belgas do Brugge enquanto a Lazio, segunda classificada no grupo, joga contra o lanterna vermelha, o Zenit de São Petersburgo.

Finalmente, no grupo H, o Paris Saint Gernain vai tentar sair da terceira posição, mas para isso vai ter de ganhar ao Leipzig. O Manchester United recebe os turcos do Basaksehir.