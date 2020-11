Barcelona soma e segue

O Barcelona confirma que esta fase de grupos da Liga dos Campeões está a ser um autêntico passeio para a equipa blaugrana. Com quatro vitórias em quatro jogos, conta já com 12 pontos no topo do Grupo G. Nesta visita aos ucranianos do Dínamo de Kiev, goleou por quatro zero. Primeiro golo por Sergiño Dest, no início da primeira parte. Martin Braithwaite bisou, primeiro ao minuto 57 e depois a 20 minutos do fim, de penálti. Antoine Griezmann fechou a contagem já perto do final. A Juventus, outra equipa forte do grupo, derrotou o Ferencváros por 2-1 e é segunda com 9 pontos.Já afastados, tanto os ucranianos como os húngaros somam, por enquanto, apenas um ponto cada.

No Grupo E, Chelsea e Sevilha garantem a passagem à próxima fase, depois das vitórias contra o Rennes e contra o Krasnodar. Franceses e russos, ambos com apenas um ponto, vão agora lutar por um lugar na Liga Europa.

No GrupoF, o Borussia de Dortmund recebeu e bateu o Brugge. A Lazio fez o mesmo com o Zenit de São Petersburgo. Alemães e italianos lideram, para já, a tabela.

Finalmente, no Grupo H, o Manchester United mantém a liderança, depois da vitória contra os turcos do Başakşehir. O Paris Saint-Germain venceu o Leipzig e está agora em igualdade de pontos com os alemães.