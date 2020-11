Rede francesa de ajuda a empresários em dificuldade vence prémio europeu

Quando uma empresa enfrenta problemas sérios, o impacto não é apenas financeiro, pode afetar muito o dono da empresa. Como relançar um negócio quando as coisas correm mal por qualquer motivo?

Atualmente, muitas empresas lutam para sobreviver ao impacto da pandemia de Covid 19. Na Bretanha, em França, a euronews falou com um pequeno empresário que conseguiu recuperar após uma falência.

Para as empresas que estão a passar pela crise da COVID 19, a história de Ollivier Christien é um sinal de esperança. O padeiro francês dirige uma padaria de sucesso nos arredores de Saint Malo. Mas nem sempre foi assim. Em 2016, Ollivier foi obrigado a fechar a padaria em Paris após um conflito com um sócio.Nessa altura, contactou a associação Second Souffle, que ajuda empresários em dificuldade.

“Eu tinha uma empresa que estava em dificuldade, em Paris, e a câmara aconselhou-me a entrar em contacto com a Second Souffle, para melhorar a minha comunicação, principalmente com os bancos, o fisco e o estado, de modo a tornar as coisas menos stressantes quando a empresa não vai bem”, contou Ollivier Christien.

Associação propõe vários serviços

Para o empresário francês, o apoio da associação foi vital para conseguir abrir uma nova empresa.

"Foi muito importante porque eu estava num ponto em que tinha que fechar as contas da minha empresa antes de fazer o que quer que seja. Eu tinha perdido o contacto com meu primeiro contabilista e a associação Second Souffle aconselhou-me a contactar outras empresas de contabilidade para me ajudar a resolver o problema e recomeçar com outra empresa”, disse Ollivier Christien.

A Second Souffle faz parte da rede Portail du Rebond que integra seis associações em França. A rede de apoio aos empresários propõe vários serviços, incluindo conselhos para evitar a falência e definir um plano após a liquidação e dá apoio na área da prevenção do suicídio.

“Para além do aconselhamento em contabilidade, a associação ajuda os empresários a terem uma ideia clara da situação da empresa. A ideia é ajudar o empresário a relançar um novo projecto empresarial ou a obter um emprego", afirmou Philippe Le Meur, secretário-geral da Associação Second Souffle.

E acrescentou: "Cada associação tem sua própria especialidade. O que cria uma cadeia de valor completa para relançar o negócio. Em resposta à COVID, as seis associações estão a fazer reuniões mensais para informar o ministério das finanças sobre a situação das empresas no terreno".

O European Enterprise Promotion Awards

Pelo excelente trabalho desenvolvido, a rede Portail du Rebond venceu este ano o Grande Prémio do Júri dos European Enterprise Promotion Awards. Desde 2006, o prémio ajudou a criar milhares de novas empresas e de empregos.

Depois da experiência da falência, Ollivier Christien tem hoje uma visão mais clara do que é preciso fazer em caso de problema.

“É importante antecipar a situação, avisar os fornecedores e o banco. Quando se sabe que vai haver dificuldades de tesouraria, consegue-se antecipar melhor as despesas futuras”, concluiu o empresário francês.

Pilippe Le Meur, secretário-geral da Associação Second Souffle Oelsner, Natalia/

A euronews falou com Philippe Le Meur, secretário-geral da associação francesa Second Souffle para saber como é que a associação ajuda os empreendedores que atravessam dificuldades.

Euronews: O que é a associação Second Souffle e como é que ela ajuda os empreendedores em dificuldade?”

Philippe Le Meur: A Second Souffle tem como missão apoiar todos os empresários que tentam relançar o negócio ou que estejam a passar por dificuldades, quer tenham ou não uma empresa. Não há critérios nem limite de tempo. Cada empresário tem um mentor para orientá-lo durante o processo, de acordo com o nosso método 1-2-3: acolher, acompanhar e recuperar”

Euronews: “Que tipo de serviços oferece?”

Philippe Le Meur : “Os serviços que propomos passam antes de mais por, acolher e ouvir o empresário, para compreender as suas dificuldades pessoais. O objetivo é permitir ao empresário que está a viver dificuldades a criação de um novo projeto empresarial ou ajudá-lo a encontrar um novo emprego”

Euronews: “Como é que a associação Second Souffle complementa e coordena o apoio da rede Portail du Rebond?”

Philippe Le Meur : "Cada associação do Portail du Rebond tem as suas especialidades: dependendo das suas necessidades, o empresário será reencaminhado para a associação que melhor corresponde ao seu pedido inicial: nomeadamente, apoio psicológico, ajuda nalgumas das dificuldades encontradas pelo empresário, ajuda na recuperação do negócio ou na procura de emprego.”

Euronews: "Muitas empresas em França vivem dificuldades. Como é que a Second Souffle está a adaptar o seu apoio para ajudar as empresas afetadas pela pandemia?"

Philippe Le Meur : “A atual crise sanitária e os sucessivos confinamentos só vão piorar a situação. Espera-se um novo pico de liquidações a partir do primeiro trimestre de 2021. Para se preparar para esse aumento do número de empresários em dificuldade, a associação organiza formações para voluntários, todos os meses, até o final de junho de 2021. ”

Euronews: “Como é um empresário pode contactar a associação?”

Philippe Le Meur: Para nos contactar basta ir ao nosso site, www.secondsouffle.org e para contactar a rede portail du rebond o endereço é www.portaildurebond.eu

Factos úteis:

• Os European Enterprise Promotion Awards (EEPA) distinguem organizações ou projetos na Europa que promovem o empreendedorismo e as pequenas empresas a nível nacional, regional e local.

• Desde 2006, mais de 4440 projetos concorreram ao prémio e, em conjunto, apoiaram a criação de milhares de novas empresas.

• Desde 2013, o Portail du Rebond ajudou 15.000 empresários em dificuldade.

• As seis associações do Portail Du Rebond estão presentes em mais de 70 cidades de França.

