Novo mapa da Via Láctea é o mais completo de sempre

Mais de 1,8 mil milhões de estrelas da Via Láctea fazem agora parte do mapa produzido pelo telescópio GAIA, da Agência Espacial Europeia (ESA). Este é o mapa mais completo alguma vez feito da galáxia da qual faz parte o sol. A ESA divulgou agora a primeira parte, um acontecimento aguardado por milhares de cientistas e entusiastas por todo o mundo.

Para Günther Hasinger, diretor científico da ESA, é como fazer uma escavação arqueológica:

"Estamos a aprender a história da nossa via láctea. Escavamos a história do tempo, tal como os arqueólogos, mas com uma diferença de vários milhares de milhões de anos, antes ainda do Sol existir. Por isso, podemos contar o que aconteceu com a via láctea quando era ainda muito jovem, mas também prever o que vai acontecer no futuro.

O espaço é agora mais comum, está a tornar-se um produto comercial. Cada vez mais países estão interessados em ir para o espaço e o espaço começa a dominar as nossas vidas. Já não conseguimos viver sem satélites", diz.

O telescópio GAIA está a um milhão e meio de quilómetros da Terra, no lado oposto ao do sol, para melhor se proteger da radiação e tem duas lentes capazes de captar todo o espaço em volta, mas estima-se que a secção agora cartografada seja apenas uma ínfima parte da Via Láctea.