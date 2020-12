Supremo rejeita ação para impugnar presidenciais norte-americanas

Terá sido o fim da linha para Donald Trump tentar impugnar as eleições presidenciais norte-americanas. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou uma ação do Texas contra os Estados da Geórgia, do Michigan, da Pensilvânia e do Wisconsin, apoiada pelo ainda presidente, para declarar o escrutínio de 3 de novembro como inválido devido a fraude. É a segunda rejeição no espaço de uma semana.

Donald Trump reagiu no Twitter ao afirmar que "o Supremo desapontou e que não tem sabedoria nem coragem".

Esta segunda-feira será conhecida a votação do Colégio Eleitoral, o último grande passo do processo das presidenciais norte-americanas, antes da tomada de posse do novo Presidente eleito, Joe Biden em janeiro.

Donald Trump afirmou que respeitaria a decisão do colégio eleitoral.