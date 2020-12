Países da UE aprovam acordo pós-Brexit

Os 27 países da União Europeia deram "luz verde" ao acordo pós-Brexit. Avança assim a aplicação provisória do acordo entre o Reino Unido e a União Europeia.

Os embaixadores da União Europeia reuniram-se no feriado de Natal para um conselho extraordinário em Bruxelas onde discutiram o documento com mais de 1200 páginas.

A reunião foi dirigida por Michel Barnier, que lidera a equipa de negociação da União Europeia para o Brexit. Estiveram presentes os 27 representantes dos Estados-membros do bloco europeu.

Os termos da parceria económica e política entre os dois lados foram definidos esta quinta feira, dias antes de terminar o prazo do período de transição do Brexit.

O Japão foi o primeiro país a assinar um acordo comercial com o Reino Unido pós-Brexit. O Secretário-Geral do governo japonês congratulou o acordo, especialmente as negociações conseguidas com empresas japonesas que têm presença no Reino Unido, como é o caso do acordo conseguido com a Nissan, a qual detém a maior fábrica de automóveis do Reino Unido. A empresa emprega perto de 7 mil pessoas e tinha deixado um aviso: Conseguir um melhor acordo comercial para evitar despedimentos ou piores condições de trabalho.