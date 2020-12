Reino Unido bate recorde diário de novos casos

Tamanho do texto

41 385 novos casos de covid-19 em 24 horas, é o número diário mais elevado no Reino Unido desde o início da pandemia. Apesar de ter sido o primeiro país a adotar a vacina contra a doença, a situação preocupa e o Serviço Nacional de Saúde já admitiu estar sob intensa pressão, colocando todos os profissionais do setor no alerta máximo de vigilância pelo menos até final de março.

Espanha tornou-se o décimo país a superar as 50 mil mortes associadas ao novo coronavírus. Ainda assim, a oposição à vacina é uma realidade. Para fazer face ao problema, as autoridades anunciaram a criação de um registo de pessoas que recusem a vacina, um documento confidencial mas que será partilhado com os parceiros europeus.

Em Itália, o presidente da Sociedade Italiana de Virologia anunciou a descoberta de uma nova variante do vírus, bastante semelhante à estirpe encontrada no Reino Unido, e que se encontra em circulação pelo menos desde agosto. Ainda assim, acrescentou não existirem motivos para acreditar que as vacinas não sejam eficazes.

Na Suécia, o parlamento prepara-se para aprovar uma lei que reforça as medidas de restrição e permite ao governo encerrar centros comerciais ou transportes públicos, por exemplo. Fora de questão está o confinamento, uma vez que a Constituição do país garante a liberdade de circulação.