Assinado acordo comercial pós-Brexit em Bruxelas

Uma cerimónia breve que colocou fim a um longo processo. O Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit negociado entre o Reino Unido e a União Europeia foi assinado na manhã desta quarta-feira.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, oficializaram o processo numa cerimónia de assinatura em Bruxelas.

Os documentos foram enviados para Londres, para receberem a assinatura formal do primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson. Porque, também para hoje, está prevista a adoção formal do acordo pelo Reino Unido, com um debate e votação no parlamento britânico, para aprovar num só dia a legislação que implementa o acordo no país.

O acordo foi alcançado na véspera de natal, uma semana antes do fim do prazo e recebeu a aprovação dos 27 Estados-membros da UE para entrar em vigor, provisoriamente, a partir de 1 de janeiro de 2021, logo após o fim do período de transição pós-Brexit que manteve o Reino Unido no mercado único e na união aduaneira até agora.