A Divina Comédia Digital

Uma Divina Comédia Digital. A Galeria Uffizi, em Florença, mostra ao mundo imagens e textos nunca antes vistos: "A Riveder le Stelle" é a exposição online com todos os desenhos de Federico Zuccari para a Divina Comédia, que foram digitalizados em alta definição, pela primeira vez.

As famosas ilustrações da Divina Comédia parecem agora visões fotográficas do grande teatro de Dante e a mostra assinala os 700 anos da morte do escritor italiano.

O diretor da galeria Uffizi, um dos museus mais importantes do mundo, destacou o artista renascentista que desenhou as ideias de Dante: "Qualquer pessoa que goste de se inspirar na busca do conhecimento e da virtude de Dante pode simplesmente inpirar-se nestes desenhos, aceder ao site do museu; tirar partido dessa experiência e integrá-la na sua própria vida."

O espetáculo virtual em alta definição é uma viagem até ao além que passa pelas definições do Inferno, do Purgatório e do Paraíso de Dante.