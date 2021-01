Passagem de S. Nicolau por lar de terceira idade faz 27ª vítima mortal

A passagem de São Nicolau pelo lar de terceira idade belga Rusthuis Hemelrijck no início de dezembro ceifou esta sexta-feira uma 27ª vida. Motivo: Covid-19.

Os efeitos da festa de São Nicolau ainda se fazem sentir. Os familiares dos utentes estão ansiosos.

"A minha sogra está lá dentro e não pode sair. Tem que comer no quarto e vê muito poucas pessoas. Além disso, os funcionários não têm tempo para ela porque há tanta morte e pessoas doentes", diz uma senhora.

"Tem sido muito difícil, a solidão, e eles têm que estar no quarto porque está com o coronavírus, mas não tem sintomas, mas tem que ficar no quarto", explica um senhor que tem o tio no lar.

Ninguém ainda apurou responsabilidades e explicou porque foi organizada uma festa no meio de uma pandemia. A direção deste lar no município de Mol, em que 88 dos 169 residentes ficaram infetados, não quer falar com a imprensa.