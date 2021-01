Eurodeputados exigem medidas contra desemprego e fome

Tamanho do texto

Medidas para a criação de emprego e combate às desigualdades agravadas pela pandemia. Este foi um pedido insistente dos eurodeputados ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa, esta quarta-feira, em Bruxelas, quando apresentou as prioridades para a presidência da União Europeia neste semestre.

“2021 tem de ser um ano em que falamos de empregos, empregos, empregos e questões económicas. Para o efeito, apoiamos as ideias de uma Europa social. E nesta Europa social o mais importante é que as pessoas tenham emprego, particularmente a geração mais jovem", disse Manfred Weber, eurodeputado alemão que lidera a bancada do centro-direita.

“Numa das regiões mais ricas do mundo, as pessoas passam fome. A miséria atinge todos os segmentos das nossas sociedades, atacando com mais força os jovens. Quero fazer-lhe uma proposta forte que faz todo o sentido: vamos decretar o estado de emergência social!”, afirmou Manon Aubry, eurodeputada francesa que é co-líder da bancada da esquerda radical.

A Eurodeputada @a_jongerius entregou-me o Relatório do @Europarl_PT “Uma Europa Social Forte para Transições Justas”. Uma inspiração para a Cimeira Social do #Porto, no dia 7 de maio, dedicada à concretização do Pilar Social Europeu. #EU2021PTpic.twitter.com/1T5fdD3OdB — António Costa (@antoniocostapm) January 20, 2021

Novo plano do ação

António Costa explicou que um novo plano de ação sobre direitos dos trabalhadores e apoios sociais, a apresentar em março, será central na estratégia de recuperação e espera que parte do novo fundo para enfrentar a crise criada pela pandemia seja desembolsado em breve .

“Eu creio que todos os europeus desejam que nos próximos seis meses possamos avançar fortemente nos 27 Estados-membros com a campanha de vacinação, que é a condição essencial para fazer todo o resto", afirmou o chefe de governo português.

"Precisamos de concluir todas as etapas legislativas para aprovar o novo instrumentos financeiros para termos o histórico novo Fundo de Recuperação e Resiliência a ser utilizado já durante a presidência portuguesa, com uma transferência concreta de dinheiro para as empresas e os cidadãos, para que possamos reanimar a economia europeia", acrescentou António Costa.

Durante a sessão no Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que será concebido um novo mecanismo de partilha para acelerar a distribuição de vacinas também aos países vizinhos da União Europeia.