Burocracia do Brexit afeta exportações

Uma empresa familiar do Reino Unido produz casacos de inverno, mas agora a exportação é mais dispendiosa e os clientes europeus deparam-se com taxas alfandegárias, custos administrativos e faturas do IVA. É uma empresa confrontada com a burocracia do Brexit.

Recorrem a fábricas de toda a Europa para a produção, mas o Brexit obriga a uma mudança de estratégia.

No oeste do país, o setor da cerveja também está a ser prejudicado pelos fardos do Brexit. A cerveja produzida não está a ser distribuída na Europa e o Brexit pode impedir a entrada do produto em território europeu.

Disseram-nos para nos prepararmos para o Brexit, no entanto, a falta de informações concisas gerou atrasos e frustrações, o que exigiu muito tempo de nós, da nossa equipa e dos nossos importadores na Europa. O risco para nós é que temos que baixar as vendas na Europa e procurar vendas fora da Europa. O que não é tão fácil como foi comunicado pelo governo. GILES JENKINSON WILD BEER CO

Queijo cheddar maduro tradicional que o fabricante, Tom Calver, já se orgulhava de exportar para os melhores queijeiros da Europa, mas atualmente o único mercado é o britânico.

A realidade da burocracia traduz-se em maiores custos. Custo em tempo, custo em energia e custo monetário. E é a mesma coisa de sempre - é o não saber. É mais difícil planear e também é mais dispendioso. TOM CALVER WESTCOMBE DAIRY

Para Tom e para milhares de outras pessoas na mesma situação - o futuro imediato é incerto. O governo afirma que vai continuar a trabalhar em estreita colaboração com as empresas, para garantir que conseguem negociar de forma eficaz de acordo com as novas regras.