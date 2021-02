Draghi lança consultas para formar governo

O ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi iniciou esta quinta-feira as consultas par tentar encontrar uma maioria parlamentar que permita constituir um governo com o objetivo de ultrapassar a crise política em Itália.

Draghi recebeu primeiro os representantes de pequenos partidos e grupos parlamentares, entre os quais a ex-comissária europeia e líder da formação Mais Europa, Emma Bonino, que prometeu "apoiar totalmente" o futuro executivo.

Emma Bonino, líder do partido Mais Europa:"No que diz respeito ao debate sobre o governo técnico e o falhanço da política, insisto em dizer que é talvez o falhanço da política que ninguém vai lamentar."

A correspondente da euronews, Giorgia Orlandi, acompanha a situação:

"Parece ser que, de uma posição inicialmente fechada, o Movimento Cinco Estrelas está a abrir-se progressivamente à ideia de eventualmente apoiar um governo liderado por Mario Draghi. Isto é visível em algumas das mensagens que chegaram esta quinta-feira, não só de Luigi di Maio, mas também da presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi, e também de Giuseppe Conte que, num discurso, afirmou não ser o obstáculo para a criação de uma nova coligação."

A grande popularidade do primeiro-ministro cessante faz dele um aliado de peso.

Giuseppe Conte, primeiro-ministro cessante:"Nas últimas horas descreveram-me como um obstáculo para o nascimento de um novo governo. Quem o disse, não me conhece e tem má fé. Procuremos os sabotadores noutro lado. Sempre trabalhei e continuarei a trabalhar pelo interesse do país e com o objetivo de formar um novo governo que resolva as emergências económica, sanitária e social, no interesse dos nossos cidadãos e pelo bem do país."

Draghi tem mais dois dias de consultas para tentar perceber se terá capacidade para formar uma coligação sólida para a Itália.