Portugal só recomenda vacina da AstraZeneca para menores de 65 anos

Portugal recomenda uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 apenas para adultos com menos de 65 anos. A Direção Geral de Saúde(DGS) segue a orientação clínica geral na Europa. As normas sobre o uso da substância desenvolvida em parceria com a universidade britânica de Oxford foram publicadas esta segunda-feira, já depois da chegada do primeiro lote a Portugal.

Regras que têm uma excepção clara: a DGS estabelece que vacinação de uma pessoa com mais de 65 anos de idade não deve ser ser atrasada em circunstância alguma se só estiver disponível a vacina da AstraZeneca.

A segunda dose - a aplicar 12 semanas depois da primeira - terá de ser da mesma marca.

Esta é a terceira vacina a ser autorizada pelas autoridades de saúde europeias. No total já chegaram a Portugal cerca de meio milhão de doses.

Esta segunda-feira, o Forum Médico, que reune associações e sindicatos dos profissionais de saúde, lançou novas críticas à estratégia do governo. Dizem que apenas 30% dos médicos do setor público foram vacinados e pedem prioridade para estes profissionais antes de se avançar para a imunização de outros grupos, como está a ser feito atualmente, com a vacinação de pessoas com mais de 50 anos.

Desde o início da pandemia já foram detetadas mais de 760 mil infeções de Covid-19 em Portugal. A doença faz mais de 14 mil mortos.