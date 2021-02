FC Porto impõe-se à Juventus de Ronaldo

Perante a gigante Juventus do titã Cristiano Ronaldo, sobressaiu a combatividade do Futebol Clube do Porto. No Estádio do Dragão, dois golos na abertura das duas partes selariam o jogo, primeiro da autoria de Medhi Taremi, a seguir de Moussa Marega. Os italianos ainda reagiram com um golo de Chiesa já muito perto do final.

No outro encontro desta fase, Sevilha-Dortmund, a equipa da casa saiu a perder 2-3 face aos alemães.