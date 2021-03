Papa Francisco encontra-se com Aiatolá Al-Sistani

A mensagem de unidade e diálogo entre as religiões que o Papa Francisco quis transmitir durante a viagem ao Iraque parece ter sido bem recebida pelas várias autoridades religiosas.

Neste encontro devemos aprender a aceitar-nos uns aos outros e a derrubar barreiras. É impossível que estes muros de cimento permaneçam entre os religiosos, a humanidade e os países. Esta é a importante mensagem que o Papa está a transmitir. Padre Aphram

No segundo dia desta viagem histórica ao Iraque, o Papa Francisco rumou à cidade sagrada de Najaf, na região sul do país, para um encontro com o Aiatolá Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani.

A ideia do encontro é transmitir uma mensagem de "tolerância" entre as religiões. Najaf recebeu o Papa com um forte dispositivo de segurança e com citações que sublinham a unidade e a igualdade.