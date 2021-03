Rio de Janeiro e São Paulo apertam medidas contra a Covid-19

A praia de Copacabana teve um final de tarde diferente, na sexta-feira, com o comércio obrigado a fechar mais cedo. Face ao número crescente de casos de Covid-19, o município do Rio de Janeiro apertou as medidas restritivas. Todos os bares e restaurantes têm agora de fechar às 17 horas. Frequentar a praia continua a ser permitido, mas com restrições à prática de desportos. Quiosques e vendedores ambulantes estão também proibidos. Tudo num esforço de baixar a frequentação e evitar as aglomerações.

Outra medida posta agora em prática no Rio de Janeiro, em vigor até ao dia 11, é o recolher obrigatório entre as 23 horas e as cinco da manhã. Também São Paulo entrou este sábado numa fase mais rígida das medidas de contenção da Covid-19, com o comércio e os restaurantes fechados durante 15 dias.