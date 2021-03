Legislativas arrancam nos Países Baixos

Múltiplas assembleias de voto abriram as portas esta segunda-feira no primeiro de três dias de sufrágio eleitoral para as legislativas nos Países Baixos. As autoridades decidiram iniciar dois dias antes de quarta-feira, o dia oficial, para permitir o voto de forma mais segura aos que pertencem aos grupos de risco da Covid-19.

Com sondagens favoráveis, o primeiro-ministro Mark Rutte está confiante em regressar à chefia do governo num quarto mandato consecutivo. Trata-se de mais um teste para Rutte, já que tem contado com protestos populares, como este domingo em Haia, por causa das restrições ligadas à pandemia, medidas que estão a ter um impacto severo sobre a economia e sobre o bem-estar das populações.

As sondagens dão o triunfo ao primeiro-ministro conservador com até 26% dos votos contra os 16%, do maior rival, o ultraconservador e anti-islão, Geert Wilders.