Partido de Rutte vence legislativas

O partido liberal liderado por Mark Rutte vence as eleições nos Países Baixos e o primeiro-ministro holandês está em posição para liderar a sua quarta coligação governamental.

As últimas projeções creditavam o VVD de Rutte com 36 dos 150 assentos parlamentares, mais três do que na anterior legislatura, apesar do descontentamento popular com as restrições ligadas à pandemia de coronavírus, que motivaram os piores motins das últimas décadas no país.

A formação de extrema-direita de Geert Wilders terá perdido 3 assentos e passará para terceira força política, atrás do partido progressista D66.

Rutte já tinha descartado qualquer aliança com estas duas forças políticas e é de esperar que a formação da próxima coligação dure várias semanas, já que o atual chefe do governo poderá ter de encontrar assim três outros parceiros para obter uma maioria no Parlamento.