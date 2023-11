Extrema-direita vence legislativas nos Países Baixos

De Euronews

Sondagem à boca das urnas dá mais votos ao PVV, partido anti-europeísta e anti-migração de Geert Wilders.

O partido anti-europeísta e islamófobo de Geert Wilders venceu as eleições legislativas de quarta-feira, segundo uma sondagem à boca das urnas.

O resultado provisório coloca o Partido pela Liberdade na liderança,, com 35 assentos na Câmara dos Representantes, Em segundo lugar, fica a Coligação de Esquerda de Frans Timmermans, com 26 deputados eleitos. Segue-se o Partido Popular pela Liberdade e Pela Democracia, formação de centro-direita do ex-primeiro-ministro Mark Rutte, com 23 lugares.

Projeção da Distribuição dos assentos na Câmara dos Representantes:

PVV→ID: 35

35 GL/PvdA-G/EFA|S&D: 26

26 VVD-RE: 23

23 NSC→EPP: 20

20 D66-RE: 10

10 BBB~NI: 7

7 CDA-EPP: 5

5 SP→LEFT: 5

5 PvdD-LEFT: 4

4 FvD-NI: 4

Longe da maioria absoluta, ainda não é claro se a extrema-direita conseguirá governar. Apenas uma coligação com vários partidos dará aos vencedores da noite a possibilidade de obter a maioria de 76 lugares na Câmara dos Representantes.