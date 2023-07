Eleições legislativas nos Países Baixos marcadas para 22 de novembro

De euronews

Coligação entrou em colapso há uma semana após divergências entre os quatro partidos no executivo sobre a política migratória.

Os Países Baixos vão às urnas no dia 22 de novembro: a data foi anunciada oficialmente. As eleições no país realizam-se quase sempre às quartas-feiras.

Este escrutínio antecipado surgem na sequência da queda da coligação que liderava o executivol. Entre outras questões, os partidos não conseguiram chegar a acordo sobre as políticas de migração.

Mark Rutte - o primeiro-ministro há mais tempo em funções na história dos Países Baixos - anunciou a retirada definitiva da política e não se vai recandidatar.