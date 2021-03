Egito prepara nova tentativa para desbloquear o canal do Suez

No Egito continuam em curso esforços para desbloquear um cargueiro de grandes dimensões que se encontra bloqueado no canal do Suez.

A empresa proprietária da embarcação anunciou que este sábado teria lugar uma nova tentativa para desbloquear a embarcação aproveitando os movimentos das marés.

A operação será conduzida por uma empresa holandesa com recurso a rebocadores e dragas.

As autoridades egípcias proibiram o acesso ao local da comunicação social.

Tentativas anteriores de desbloquear a embarcação gigante não produziram resultados.

A Autoridade do Canal do Suez apelou ao auxílio internacional.

Em Washington, a Casa Branca respondeu ao apelo.

"Oferecemos assistência às autoridades egípcias com vista à reabertura do canal. Estamos a falar com os nossos parceiros no Egito sobre como podemos ajudar. Estamos em comunicação e em breve teremos notícias", anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

Foi na passada terça-feira que o cargueiro gigante The Ever Given, propriedade de um armador japonês, ficou encalhado no canal do Suez dando origem a um gigantesco congestionamento marítimo que afeta mais de duas centenas de embarcações.