Canal do Suez sem congestionamento

Está normalizada a situação no Canal do Suez.

O diretor executivo da SCA (Autoridade do Canal do Suez) anunciou este sábado que todos os navios afetados pelo incidente com o porta-contentores “Ever Given” já fizeram a travessia.

Segundo Ossama Rabie, no total ficaram presos 422 navios, carregados com 26 milhões de toneladas de carga.

Com 400 metros de comprimentos e 220 mil toneladas, o “Ever Given” chocou com uma das margens do canal e ficou preso no dia 23 de março e foi libertado seis dias depois.

A Autoridade do Canal de Suez abriu uma investigação para apurar as causas do acidente e Ossama Rabie revelou que o Egito pondera o pedido de uma indemnização superior a mil milhões de euros.