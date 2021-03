Primeiro-ministro da Eslováquia cede cargo ao ministro das finanças

A gestão errática da crise sanitária na Eslováquia provocou demissões em cadeia nas últimas semanas. Chegou a vez do primeiro-ministro do país. Igor Matovic anunciou que tenciona ceder o cargo - sem abandonar completamente o Executivo, Matovic pretende trocar de pasta com o atual Ministro das Finanças do país, Eduard Heger. Matovic disse que "não vai impôr quaisquer condições" e que pretende "remover todos os obstáculos para que a coligação possa ser formada." Foi um passo para desbloquear as negociações entre os parceiros da coligação que tinham exigido a demissão do primeiro-ministro.

O atual Ministro das Finanças do país, Eduard Heger, disse aceitar o desafio com muita satisfação e que contando com o apoio do partido OĽaNO e do "Nós Somos Família" vai reunir com a liderança do partido "Para o Povo" e de outros representantes partidários para recolher apoio.

O Primeiro-Ministro da Eslováquia gerou polémica depois da encomenda secreta de dois milhões de doses da vacina russa Sputnik V - ainda sem a aprovação da União Europeia.