Após dez anos de guerra que deixaram o país de rastos, a Líbia começa a ver a luz ao fundo do túnel. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, esteve este domingo na capital do país, Tripoli, onde aproveitou para mostrar apoio ao Governo de transição, patrocinado pela ONU e que irá gerir o país até às eleições de 24 de dezembro:

"É um momento de esperança e desafios. A União Europeia está do vosso lado, do lado do povo líbio. Criaram uma oportunidade para reconstruir o país mas há uma condição prévia: todos os soldados estrangeiros devem abandonar o país. A implementação do acordo de cessar-fogo e o respeito do embargo de armas das Nações Unidas também vão desempenhar um papel crucial."

Além da guerra, a Líbia também tem sofrido com a pandemia, sendo um dos países africanos mais afetados pela covid-19, com mais de 160 mil casos registados. Este domingo, as autoridades anunciaram a chegada do primeiro carregamento de vacinas, mais de cem mil doses de Sputnik V.