Charles Michel e von der Leyen na Turquia

Os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estão, esta terça-feira, na Turquia numa tentativa de relançar as relações entre as duas partes.

O objetivo é procurar formas de aliviar as tensões que têm aumentado nas últimas semanas. Os líderes europeus têm a intenção de criar uma estrutura de cooperação com a Turquia em diferentes matérias. Uma delas é a resolução da contenda no mar Egeu e Mediterrâneo, depois do envio de navios turcos para águas internacionalmente reconhecidas como pertencentes a Chipre e à Grécia; mas também o facto do país ter aberto as suas fronteiras para que os migrantes possam entrar, livremente, na Europa e a questão dos direitos e liberdades dos cidadãos que continuam a ser postos em causa.

A União Europeia pretenderá prosseguir com o acordo para os refugiados, firmado em 2016, e como forma de proteger as suas fronteiras. Ancara está pronta a assiná-lo, não o fará sem uma boa compensação financeira.