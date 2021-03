UE revê relações com Turquia e Rússia

As relações da União Europeia com a Rússia e com a Turquia estão no topo da agenda da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27. A diplomacia europeia deverá estabelecer a base para um novo acordo com Ancara, a substituir o pacto assinado há 5 anos.

Pode ditar também um novo posicionamento face a Moscovo, nomeadamente no que toca à anexação da Crimeia.

"Na ordem do dia temos principalmente a relação com a Rússia, que vai ser discutida no Conselho Europeu no final desta semana. Preparámos um relatório, que foi publicado este domingo. Os ministros farão um balanço deste relatório, a fim de preparar o Conselho da União Europeia. Portanto, a Turquia é o primeiro ponto da agenda, mas também temos a vizinhança meridional e a Rússia," anunciou Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia antes de entrar para a reunião.

O acordo sobre as migrações com a Turquia caducou em dezembro passado. A renovação deverá incluir uma nova injecção de dinheiro da União Europeia nos cofres turcos - compensação para acolherem refugiados na rota migratória para a Europa.

Em relação a Moscovo, Bruxelas tem insistido na libertação de Alexei Navalny, o principal líder da oposição na Rússia. A falta de resposta das autoridades russas fez disparar a tensão entre as duas capitais.

A cimeira europeia ocorre dias depois da reunião do G7 que se decidiu pela imposição de sanções contra a Rússia pela anexação da península da Crimeia.