França suspende todos os voos do Brasil

Governo francês suspende todas as ligações aéreas com o Brasil. O país com o maior número de infeções por Covid-19 na Europa teme que a variante brasileira do SARS-CoV-2 seja a estocada final para o serviço de saúde.

"Constatamos que a situação está a piorar, pelo que decidimos suspender, até nova ordem, todos os voos entre o Brasil e a França," afirmou no parlamento o primeiro-ministro francês Jean Castex.

Até agora, quem fosse do Brasil para França era testado no aeroporto e tinha de cumprir 10 dias de isolamento. A oposição pegou no exemplo de Portugal que suspendeu os voos para território brasileiro e exigiu restrições mais fortes. O governo acabou por ceder.

Para os especialistas, justifica-se mais prudência face a a uma situação descontrolada e uma variante muito agressiva. Rémi Salomon, presidente da comissão médica dos hospitais públicos franceses, considera que "há muitas razões para estarmos preocupados. Se surgir e se espalhar pela Europa, pode causar uma quarta vaga que pode ser muito mortal. Este risco justifica a tomada de medidas adicionais."

Devido ao agravamento da pandemia, o Brasil é actualmente o país com maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo. Na última semana, morreram mais de 20 mil pessoas por Covid-19. Meio milhão ficaram infetadas. Os hospitais estão saturados, tal como as agências funerárias. Nos cemitérios, os funerais passaram a realizar-se noite e dia, sem parar.