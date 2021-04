Raúl Castro anuncia demissão do Partido Comunista de Cuba

O secretário-geral do partido comunista de Cuba, Raúl Castro, anunciou que se vai afastar da liderança da organização.

O anúncio foi efetuado na sexta-feira na abertura do oitavo congresso do partido único que dirige o país desde a revolução de 1959.

"A minha tarefa enquanto primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista de Cuba conclui-se com a satisfação de ter cumprido a missão e com confiança relativamente ao futuro da pátria. Enquanto for vivo estarei sempre pronto a defender o país, a revolução e o socialismo com mais força. Gritemos "Longa Vida a uma Cuba livre, longa vida a Fidel, Pátria ou morte", afirmou Raúl Castro no discurso de despedida.

A demissão de Raúl Castro, aos 89 anos de idade, ocorre num período difícil para o país.

A pandemia, as reformas económicas e restrições impostas pela administração Trump provocaram uma redução de 11% da economia devido ao colapso da indústria turística e das remessas dos emigrantes.

Longas filas para comprar alimentos e escassez de bens evocaram os tempos que se seguiram ao colapso da União Soviética no início da década de 90.

O presidente cubano, Diaz-Canel, avançou com um plano já anteriormente aprovado no sentido de unificar o sistema monetário duplo em vigor na ilha.

O plano contempla reformas ao nível da iniciativa privada, uma categoria há muito proibida permitindo assim a muitos cubanos poderem trabalhar e operar negócios a partir de casa.

O Congresso do Partido Comunista vai concentrar-se na conclusão de reformas nas empresas públicas, medias para atrair capitais estrangeiros e mais proteção legal para atividades económicas do sector privado.