"Alephia 2053" conquista o mundo árabe

É uma espécie de revolução no mundo do cinema e da animação árabe.

Alephia 2053 é um filme distópico do Médio Oriente daqui a três décadas, o primeiro que ousa imaginar a queda de um regime autoritário.

Um filme que encontrou um eco instantâneo no mundo árabe desde o seu lançamento no Youtube, a 21 de março.

O cineasta libanês, Rabi Sweidan, foi o produtor e realizador e explica a ideia: "Não existe nada sobre o futuro, nunca ninguém fala sobre o que poderá ser. E essa foi a ideia. Foi do tipo: "não seria bom desenvolvermos algo que não fale de um passado improvável, mas, talvez, que fale de um futuro plausível?". Foi assim que toda a ideia começou. Tudo gira à volta do questionamento: para onde vamos? Como seria o amanhã?".

A principal influência de Sweidan é Alan Moore, o visionário autor britânico de The Watchmen e também The Matrix e as suas realidades alternativas. Mas Sweidan diz que Alephia 2053 é "um filme de ficção, mas baseado na realidade". Um filme que vê como uma proeza.

"Ter alcançado o que alcançámos, apesar do caos que nos rodeia, apesar da instabilidade e do macro ambiente que se vive atualmente no Médio Oriente, creio que ter conseguido isso é, por si só, algo de que nos devemos orgulhar e de que a equipa se deve orgulhar", afirma.

Surgido uma década após as revoltas da Primavera Árabe, o thriller libanês já conquistou mais de oito milhões de visualizações no Youtube.

O enredo, ambientado em 2053 no estado fictício árabe de Alephia, segue um grupo de agentes infiltrados que conspiram para derrubar o governante hereditário, Alaa Ibn Ismail, e o seu regime autocrático, descrito como o mais tirânico do mundo. Através de uma meticulosa operação liderada por agentes que se infiltraram nas primeiras fileiras do regime, a "resistência" consegue derrubar o ditador num golpe e pôr fim a um século de regime autocrático.

Eles são animados por multidões que tomam as ruas cantando o agora famoso refrão árabe da Primavera - "o povo exige a queda do regime" - face às forças de segurança fortemente armadas que respondem com fogo vivo. O filme encerra com uma cena familiar: os punhos são atirados para o ar enquanto uma multidão eufórica puxa para baixo a estátua do ditador caído com cordas.

Sweidan diz que Alephia 2053 não se inspira em nenhum país árabe, mas retrata condições familiares a muitos em todo o mundo.

"A ideia para o filme surgiu de uma pergunta: Como será o mundo árabe daqui a 20 ou 30 anos?" De acordo com a visão de Sweidan, o futuro é mais promissor. O filme tenta expressar isto através da classificação por cores: as cenas de encerramento incorporam um gradiente mais vivo do que o esquema escuro e poeirento que domina o primeiro pedaço do filme, diz Sweidan.

O crítico de cinema libanês, Elias Doummar, chamou-lhe "um marco na animação árabe".

A animação, dirigida e ilustrada por Jorj Abou Mhaya, é produzida pela empresa Lebanon's Spring Entertainment. "Mais de 70% do trabalho teve lugar no Líbano e foi realizado por libaneses", diz Sweidan, embora também tenha recebido apoio do estúdio de animação Malil'Art, em Angouleme, França.