Metro cai no colapso de viaduto na cidade do México

Várias carruagens da composição de um metro na cidade do México cairam com o desmoronamento de uma ponte na estação de Olivos, da linha 12 do metropolitano da capital mexicana.

Segundo os dados divulgados no Twitter pelo metro mexicano, morreram pelo menos 13 pessoas e há mais de 70 feridos, que foram já transportados para vários hospitais, mas a contagem de vítimas deve vir a agravar-se, já que há corpos e possivelmente sobreviventes enterrados nos escombros. Várias equipas de bombeiros estão no local para as operações de desencarceramento. A queda do viaduto e da composição do metro deixou vários carros com passageiros presos nos escombros.

O acidente deu-se cerca das 22 horas locais perto da estação de Olivos, no sul da capital mexicana. A construção desta linha foi acompanhada por várias acusações de irregularidades. A presidente da câmara do México, Claudia Sheinbaum foi para o local mal se soube do acidente.