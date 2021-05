G7: casos de covid-19 na delegação indiana

Há dois casos positivos de covid-19 na delegação da Índia que está em Londres como convidada para a reunião do G7.

A notícia foi confirmada pelo chefe da diplomacia indiana. Na conta do Twitter, Subrahmanyam Jaishankaro escreveu que esta terça-feira à noite foi informado de que esteve em contacto com casos potencialmente positivos de covid-19 . Como "medida de precaução e de respeito com os outros participantes", o ministro decidiu acompanhar a cimeira de forma virtual.

Antes a Sky News e o The Guardian tinham noticiado a existência de dois casos de covid-19 na delegação indiana. Mais tarde, as autoridades britânicas confirmaram os dois exames positivos e disseram que toda a delegação da Índia vai ficar isolada durante 10 dias.

As delegações dos países convidados não participaram na conferência de terça-feira, mas o ministro indiano encontrou-se com o Secretário de Estado dos Estados Unidos. Sobre o encontro com o chefe da diplomacia indiana, o Departamento de Estado norte-americano indicou que os protocolos sanitários impostos durante a cimeira "permitem prosseguir com as atividades do G7”.