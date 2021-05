Japão, Holanda e Alemanha em destaque no Grand Slam de Kazan

Tamanho do texto

Terceira e última jornada do Grand Slam de Kazan, jornada dedicada à competição dos pesos pesados.

O dia sorriu ao nipónico Sanshiro Murao, que exibiu um estilo de judo dinâmico e vistoso, e triunfou na final dos -90kg com um Uchi mata relâmpago, sob o olhar atento do legendário treinador Inoue Kosie.

"Quero agradecer ao meu treinador, que veio comigo a Kazan e é também meu professor na universidade e uma pessoa que admiro muito desde pequeno. É uma grande honra estar hoje em prova com ele." Sanshiro Murao

O judoca recebeu a medalha das mãos do diretor desportivo da Federação Internacional de Judo, Vladimir Barta.

Em -78kg, a alemã Anna Maria Wagner conquistou a medalha de ouro no Grand Slam pela segunda vez consecutiva. Após pontuar também com um Uchi mata, a judoca alcançou a vitória no tapete, confirmando em Kazan que é um nome a não esquecer.

O diretor desportivo da Federação Internacional de JudoArmen Bagdasarov entregou as medalhas.

"Foi um dia excepcional. Senti-me em forma e vim a Kazan para ganhar. Foi isso que fiz e o dia não podia ter corrido melhor." Anna Maria Wagner

Após vencer em Antalya, o russo revelação nos +100kg, Tamerlan Bashaev, competiu com confiança e avançou sem problemas até à final, onde derrotou o grande medalhista Olímpico brasileiro Rafael Silva, apesar dos mais 47kg de peso do último.

O diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judo, Florin Daniel Lascau, condecorou os judocas.

A francesa Romane Dicko conquistou a medalha de ouro em +78kg e recebeu o galardão das mãos do supervisor de arbitragem da Federação Internacional de Judo, Ki-Young Jeon.

Simeon Catharina lutou na final de -100kg frente à potência russa Arman Adamian. Apesar do apoio da assitência ao favorito a competir em casa, o holandês triunfou com um golpe genial de judo, que apanhou o judoca russo de surpresa. A medalha de ouro de Simeon Catharina é a sua primeira no Grand Slam.

A diretora de eventos da Federação Internacional de Judo, Lisa Allan, apresentou as medalhas.

O Grand Slam de Kazan terminou mais uma vez em beleza, com muitos ippons e com a Rússia no topo da tabela de medalhas.