Mcllroy vence terceiro título no Well Fargo Championship

O irlandês Rory Mcllroy conquistou o seu terceiro título no Well Fargo Championship, que decorreu em Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte.

O golfista quebrou, assim, um jejum de títulos que durou mais de 18 meses.

Mcllroy subiu assim para 19° lugar no PGA Tour, assumindo o número sete na listagem mundial.

O golfista, de 32 anos, afirmou que se passou muito tempo desde a sua última vitória na China, e que o mundo é, agora, muito diferente, devido à pandemia da Covid-19. Rory Mcllroy sublinhou que esta vitória é ainda mais especial pois é a primeira desde que foi pai e por ocorrer no dia da Mãe, que foi celebrado nos Estados Unidos no domingo.

O mexicano Abraham Ancer ocupou o segundo lugar do pódio, terminando a prova com 275 tacadas, mais uma do que Mcllroy.

O norueguês Viktor Hovland e o norte-americano Keith Mitchell empataram na terceira posição, ambos com oito jogadas abaixo do par.